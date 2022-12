Nový americký bombardér B-21 bude nosit dnes neexistující zbraně

Ty sice byly plné nejmodernější elektroniky, ovšem nešlo ji snadno modernizovat, a tak postrádají schopnosti potřebné na současném bojišti, které se do něj kvůli uzavřené architektuře obtížně implementují.

Kathy Wardenová z firmy Northrop Grumman řekla serveru Defense On, že letadlo bylo zkonstruováno tak, aby během let snadno přijímalo aktualizace, což je něco, co v minulosti u velkých vojenských leteckých programů nedělo.