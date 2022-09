Na argentinskou viceprezidentku zaútočil atentátník. U její hlavy se mu zasekla zbraň

Cristina Fernandézová de Kirchner byla prezidentkou země v letech 2007 až 2015. V korupčním procesu jí hrozí až 12 let a doživotní zákaz věnovat se politice. Protože je však předsedkyní Senátu, má poslaneckou imunitu. Může skončit ve vězení pouze tehdy, pokud by trest potvrdil Nejvyšší soud nebo pokud by v roce 2023 neobhájila křeslo v Senátu.