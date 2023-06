Čínský balon byl plný špionážní techniky Made in USA, zjistily americké úřady

Podle Pekingu to mělo být zařízení na průzkum meteorologických jevů ve vysokých hladinách atmosféry, podle Washingtonu nový způsob sofistikované špionáže. Do čínsko-amerického sporu o účel podezřelého balonu, který se na přelomu letošního ledna a února několik dní vznášel nad územím Kanady a USA, nyní vnesly alespoň částečné jasno první výsledky průzkumu trosek zařízení.

List The Wall Street Journal (WSJ) nyní uvádí, že balon byl „prošpikován“ špionážní technikou umožňující pořizování fotografií, videí a dalších informací. WSJ se odvolává na zprávu z vyšetřování, na němž se podílelo několik amerických federálních úřadů včetně kontrarozvědky FBI.

Velká část zajištěné špionážní techniky byla vyrobena v USA a obsahuje i komponenty, které se běžně dají pořídit na amerických e-shopech, uvádí WSJ. Balon byl ale doplněn o součástky čínské výroby. Podle vyšetřovací zprávy však zařízení nebylo schopno data předávat do Číny.

Poté, co byl balon nad územím USA začátkem roku detekován, americké úřady nejprve s jeho likvidací několik dní váhaly – údajně s tím, že jeho zničení nad pevninou by mohlo ohrozit lidské životy. Balon byl nakonec sestřelen až nad Atlantským oceánem, podle Američanů takovým způsobem, aby se později z jeho trosek dalo co nejvíce „vytěžit“. Což se nyní děje.