Brazilský prezident vzal zpátečku. Zatčení Putina ve své zemi nevylučuje

„Nevím, zda by ho brazilská justice zadržela. Jde o záležitost soudní moci. Ta rozhoduje, nikoliv moc vládní,“ prohlásil Lula da Silva v pondělí.

Ještě v pátek přitom mluvil jinak. „Mohu vám říci, že pokud budu prezidentem Brazílie a on přijede do Brazílie, není možné, aby byl zatčen,“ citovala da Silvu agentura Reuters .

Brazilský prezident takto mluvil na okraj víkendového summitu G20 v indickém Dillí, kde Rusko místo Putina zastupoval ministr zahraničí Sergej Lavrov. Indie členskou zemí ICC není, na rozdíl například od Jihoafrické republiky, která se v červenci dostala do prekérní situace, když řešila pozvánku Putina na summit rozvíjejících se ekonomik BRICS. I tam nakonec přijel Lavrov, jihoafrický soud krátce poté rozhodl, že pokud by Putin přijel, bylo by nutné jej zatknout.