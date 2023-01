Bolsonaro odsoudil útok svých příznivců na veřejné budovy v Brazílii

„Poklidné demonstrace v mezích zákona jsou součástí demokracie. Avšak pustošení a vpád do veřejných budov se pravidlům vymykají,“ napsal Bolsonaro na twitteru. Dodal také, že vždy bránil demokracii a svobodu a respektoval zákony a ústavu a odmítl obvinění svého nástupce a současného prezidenta Luize Inácia Luly da Silva, podle kterého svým chováním nepokoje podnítil.

- Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra.

V brazilském hlavním městě Brasília v neděli večer SEČ vtrhli do budov státních institucí demonstranti, kteří nesouhlasí se zvolením Bolsonarova nástupce Luly. Ten do funkce nastoupil teprve minulý týden. Bolsonarovi podporovatelé se dostali do budov parlamentu, nejvyššího soudu a prezidentského paláce Planalto, nad kterými pak po několika hodinách bezpečnostní složky opět získaly kontrolu.