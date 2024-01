Americký ministr obrany je hospitalizován. Pentagon to tajil

Pentagon neuvedl, zda Austin od 1. ledna, kdy byl přijat do vojenské nemocnice Waltera Reeda v Marylandu, ztratil vědomí, ani to, do jaké míry jeho povinnosti převzala náměstkyně Kathleen Hicksová. Mezi tyto povinnosti patří třeba také okamžitá připravenost reagovat na možný jaderný útok.