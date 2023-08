„Aha, to je… uhhh.“ 81letý šéf senátních republikánů v USA se na půl minuty zasekl

Nepřítomný výraz upřený někam do dálky, nejistý postoj a rozpačité mlčení následované zmatenými citoslovci.

Tak vypadal McConnell po dlouhé desítky sekund na tiskové konferenci ve středu v Kentucky poté, co byl dotázán, zda uvažuje o případné kandidatuře na znovuzvolení v roce 2026.

Podle oficiálního vyjádření McConnellových poradců, citovaných deníkem The Washington Post (WP), se senátorovi pouze na chvíli zatočila hlava.

Poradci přistupují k McConnellovi poté, co na tiskové konferenci „zamrzl“.

Není to zdaleka první případ, který vzbuzuje pochybnosti o senátorově zdravotním stavu.

Pokud by se mu to podařilo, mandát by obhájil v 82 letech. Jeho nejpravděpodobnější vyzyvatel, republikán Donald Trump, je mladší jen o tři a půl roku.