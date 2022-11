Zastropování cen energií přišlo pozdě, rýpl si generál Pavel do vlády

„Vláda podniká kroky, které jdou správným směrem, ale mnohdy je podnikás několikaměsíčním zpoždění. Zavádí je také jako plošné, přitom kdyby byly adresné, budou mít větší efekt. Mohla by také více naslouchat odborníkům, kteří jí to radí,“ uvedl Pavel.

„Zatím to vypadá velice vyrovnaně,“ doplnil s tím, že pokud on sám by se do druhého kola nedostal, podpořil by toho, kdo by splnil jeho ideály.