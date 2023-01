Volební místnosti byly plné hned po otevření

V pátek večer se účast v některých okrscích pohybovala dokonce kolem poloviny zapsaných voličů, hlavně v okrajových částech Prahy to bylo nad 40 procent, tedy víc než při loňských komunálních volbách.

Rušno bylo třeba ve foyer Fakultní základní školy na ulici 8. května v centru Olomouce, kde sídlí dvě okrskové komise. „Tentokrát jsem si pospíšila, protože spěchám na vlak do Pardubic. Odjíždím za svým synem,“ svěřila se Právu starší volička.Mezi nedočkavými byli většinou lidé středního a staršího věku. Dorazili ale i prvovoliči. „Je to vůbec poprvé, co mohu volit, tak jsem si to nechtěl nechat ujít,“ svěřil se Právu osmnáctiletý volič.

Foto: Miroslav Hradil, Právo Volby v Olomouci

Někteří přišli i v doprovodu svých dětí. „Zastavila jsem se cestou k volbám pro syna do školky, beru to pro něj jako takové zpestření cestou domů,“ usmála se mladá maminka. V podvečer do okrsku dorazilo asi 30 procent voličů. „Lidé chodí pořád,“ řekla Právu zapisovatelka Andrea Vohnoutová.

OBRAZEM: Prezidentští kandidáti u voleb Prezidentské volby

Volí se ve 14 733 okrscích, v Česku je 8,3 milionu oprávněných voličů. Za čtrnáct dní pak přijdou voliči k urnám podruhé, vybrat jednoho ze dvou kandidátů, kteří postoupili do finále.

Ministerstvo vnitra odhadlo, že o voličský průkaz, který umožňuje volit kdekoliv, požádalo až sto tisíc lidí, mnozí si na obecní úřady přišli osobně, běžně se rozesílá poštou či datovou schránkou.

Česká pošta přednostně řeší na dvě desítky případů, kdy průkaz nedorazil včas.

První den voleb: Vysoký zájem voličů. Úmrtí ve volební místnosti v Roudnici Prezidentské volby

V Jihlavě se také stály fronty, řekl Radovan Daněk z komise v ulici Rošického. Po třech hodinách přišlo 30 procent voličů.

I v Praze hlásily okrsky slušnou účast. V Základní škole Sázavská v Praze do večera odvolilo 40 procent lidí. Na základní škole v Ruzyni v šestém pražském obvodě byla volební místnost plná hned při startu. „Ještě větší účast čekáme v sobotu,“ řekl Právu člen volební komise.

Lákala i referenda

Velký zájem byl o volby i v Kladně, a to už v první hodině. Před dveřmi do volebních místností v Hřebečské ulici se tvořila dlouhá fronta. „Prezident se nevybírá každý den, tak stojí za to přijít,“ řekla Právu starší žena. Ve frontě se mísili lidé staří, mladí i rodiče s dětmi.

Někteří přišli hlasovat hned dvakrát. V Kladně totiž vznikla iniciativa prosazující zákaz heren a hazardu ve městě a lidé v pátek a v sobotu v referendu rozhodují o budoucnosti tohoto podnikání.

„Zdá se, že lidí chodí o něco víc. U prezidentských voleb máme zatím účast přes 20 procent. To je hodně, navíc Kladno bývá vždycky s účastí slabší,“ řekl Právu v podvečer předseda komise ve škole v Pařížské ulici Martin Kraus. V referendu odpoledne odhlasovala sotva desetina.