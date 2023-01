Slovenský tisk: Češi si zvolili naději a stabilitu

Aktuality.sk konstatují, že Babiš v kampani strašil Čechy válkou a sliboval, že půjde vládě po krku, Petr Pavel chce s vládou spolupracovat. „Bývalý český premiér od začátku lhal svým voličům, když naznačoval, že Pavel zavleče Česko do války a sebe označoval v rusko-ukrajinském konfliktu za mírotvůrce, který v Praze uspořádá konferenci, na níž konflikt ukončí,“ uvedl web.

„Jako bývalý druhý nejvyšší představitel Aliance je zárukou, že Česko se nevydá sólovou dobrodružnou a nereálnou cestou nastolování jakéhokoli míru i proti vůli Ukrajinců, ale bude postupovat v soudržnosti s NATO a podporovat Ukrajinu do té doby, dokud ze svého území nevyžene i posledního okupanta,“ dodal web.

Deník Sme konstatuje, že Babiš s pochybně nahromaděným majetkem si svou cestu do politiky dláždil nakupováním médií. „Když se do politiky dostal, stát měnil na rodinnou firmu a bludy povyšoval na oficiální doktrínu státu. Většina voličů pochopila, že s prezidentským úřadem v Čechách to může být ještě i horší a Babišovi řekli ne,“ napsal list. „Pavel vsadil na slušnost, snažil se spojovat lidi přes pozitivní odkazy a otevřeně komunikoval o své komunistické minulosti,“ dodal deník Sme.