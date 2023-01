Prezidentský kandidát Bašta: Měli bychom se připravit na konec EU

Měli bychom se připravit na samovolný rozpad Evropské unie (EU). Myslí si to kandidát na prezidenta za SPD Jaroslav Bašta. V předvolebním rozhovoru pro Novinky pak také řekl, že odchod z EU by Česko ekonomicky ani jinak nezvládla. A na Hradě by nechal českou vlajku.

Prezidentský kandidát Bašta: Měli bychom se připravit na konec EUVideo: Novinky

