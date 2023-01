Pavel chce audit na Hradě, aby na něj nečekali „kostlivci ve skříních“

Nově zvolený prezident Petr Pavel hodlá v blízké době požádat Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) o provedení hloubkového auditu na Pražském hradě. Byl by rád, kdyby jeho výsledek měl do své březnové inaugurace, aby měl jistotu, že úřad přebírá v pořádku. Řekl to v nedělním rozhovoru na TV Nova.

Foto: Ondřej Deml, ČTK Petr Pavel ve volebním štábu

Reklama