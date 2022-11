Na podpisy zbývá uchazečům o Hrad už jen týden

„Cílíme na 70 tisíc do konce října, abychom měli nějakou jistotu v případě, že některé podpisy by nebyly stoprocentně formálně v pořádku. Podpisy budeme s panem generálem sbírat určitě do konce října, do termínu odevzdání pojedeme naplno,“ řekla Právu mluvčí komunikace Markéta Řeháková.