My vás nezradíme, zní z Pobaltí

„Našim velmi velmi dobrým přátelům v Česku k tomu řeknu jen jednu věc. Pokud by někdy svoboda Česka, suverenita nebo územní celistvost zpochybněna cizí silou, Litevci budou stát bok po boku s českým lidem,“ uvedl Landsbergis , který v Evropě patří mezi zastánce tvrdé linie vůči Rusku.

Reagoval tak na nedělní vyjádření Andreje Babiše, že by coby případný prezident nepodpořil vyslání českých vojáků na obranu Polska nebo pobaltských států, pokud by byly napadeny.

Ochotu jít do boje za Českou republiku zopakoval i estonský ministr zahraničí Reinsalu.

„V současné situaci jde o nejhorší příklad, jak nechat vnitropolitickou situaci zasahovat do základních otázek bezpečnosti a zahraniční politiky. Pan Babiš by si měl být vědom toho, že Estonsko pošle vojáky, pokud bude Česká republika v krizi,“ řekl s dovětkem, že není dobré zapomínat na roky 1938 a 1968.

Současně připomněl, že Babiš v roli premiéra nebránil vyslání českých vojáků na cvičení do Pobaltí, na což už v Bruselu v pondělí upozornil i šéf lotyšské diplomacie Edgars Rinkēvičs.

Babiš v nedělní televizní debatě, v níž se utkal s protikandidátem Petrem Pavlem, odpovídal na otázku moderátora, zda by Česko mělo poslat vojáky na pomoc Polsku či pobaltským státům, jež jsou českými spojenci v NATO, v případě jejich napadení.

„Ne, určitě ne. Já chci mír, já nechci válku. A v žádném případě bych neposílal naše děti a děti našich žen do války,“ uvedl.

Později to korigoval na Twitteru s tím, že v duelu vůbec nechtěl na hypotetickou otázku odpovídat. „Jsem přesvědčený, že se to nestane, a nechci to vůbec připouštět. Je zodpovědností světových politiků, aby válce zabránili,“ napsal Babiš, který na tématu války a míru postavil část své prezidentské kampaně.