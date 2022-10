Kysela: Mix podpisů senátorů se nemusí vyplatit

Rozhodně bych si nemyslel, pokud mám deset podpisů a jeden z nich bude sporný, že to mám v kapse. Z hlediska kandidáta by bylo dost neprozíravé, kdyby měl svou kandidaturu postavenou na takovém hlasu. Jestli to ale bude 13. nebo 14. podpis, tak je jedno, jestli vám ho ministerstvo vnitra uzná, nebo neuzná, protože jich stačí deset.

Je to stejná logika jako u občanských podpisů, kde je to ještě jednodušší. Když vám z petičních archů vyškrtají ty neúplné, ale stále vám po ověření zbyde 50 tisíc podpisů, tak jste stále ve hře. Stejně by to bylo i tady. Když přinesete dvacet senátorských podpisů a z nějakého důvodu vám jich šest neuznají, tak máte stále čtrnáct a jste ve hře.