Cyril Svoboda se chystal kandidovat na Hrad. Za jeden den si to rozmyslel

„Rozhodl jsem, že to pokračovat nebude. Hned první den jsem to zarazil a řekl, aby se v Senátu podpisy nesbíraly,“ řekl Svoboda pro Lidovky.cz.

Cyril Svoboda prý sbírá podpisy senátorů na prezidentskou kandidaturu. Pokud uspěje a bude kandidovat, měl by se připravit, že po něm bude chtít spousta lidí bysvětlení ohledně jeho účasti na akci, z níž pochází přložené foto pic.twitter.com/5IU1zGkWWf

Kampaně ostatních kandidátů jsou v plném proudu a vyrukovat teď s kandidaturou by podle Svobody bylo pozdě. Podle serveru si je vědom i toho, že by tříštil hlasy katolických voličů, o které by soupeřil se senátorem Pavlem Fischerem (nez.).