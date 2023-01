Bookmaker: Debata s Babišem kurzy nepohnula, největším favoritem je Pavel

Sázky na letošní volby začaly už v roce 2018, kdy bylo vybráno 30 potenciálních kandidátů, kteří by mohli kandidovat v prezidentských volbách v roce 2023. Mezi jmény byl od začátku například expremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, ale i senátoři Marek Hilšer a Pavel Fischer, kteří už se o Hrad neúspěšně ucházeli před pěti lety.

Poté, co byly loni v listopadu oznámeny oficiální nominace kandidátů na prezidenta, byl mírným favoritem generál ve výslužbě Petr Pavel, následovaný Babišem a ekonomkou Danuší Nerudovou. Největší změny ale nastaly v posledních třech týdnech, kdy prezidentská kampaň vrcholila.

„V jednu chvíli vedla Danuše Nerudová, která se stala favoritkou, následně neustála věci, které se objevily v médiích, kauzy, na které nereagovala úplně optimálně, a docházelo k propadu kurzů, který vyeskaloval až do současné podoby,“ říká Kovařík.

Přesto, že Josef Středula po svém odstoupení podpořil Danuši Nerudovou, analytici předpokládají, že zhruba polovina jeho voličů by mohla fluktuovat k Andreji Babišovi.

„Důležitější než celkové objemy peněz je procentuální nasázenost, která nám naznačuje, kdo by se měl stát prezidentem, protože počet tiketů se zjednodušeně rovná počtu hlasů, a tím pádem máme nějaký předpoklad, jak by volby měly dopadnout,“ vysvětluje Kovařík.

Andrej Babiš se ve čtvrtek na TV Nova poprvé zapojil do prezidentské debaty, do té doby účast ve všech diskusích s protikandidáty odmítal. Vliv na sázkové kurzy jeho vystoupení ale nemělo.

„K překvapení nás všech se to vlastně nepohnulo vůbec, nedošlo tam ani ke kosmetickým úpravám. Alespoň u Petra Pavla, který je největším favoritem v našich očích, a samozřejmě nějaké setinky u Andreje Babiše, kde ten kurz trošku klesá, ale je to kosmetická úprava, není to reakce na debatu,“ doplňuje Kovařík s tím, že kurzy reagovaly spíše na vsazený objem peněz než na debatu samotnou.