Babiš plakát přepálil, ale tlak nezmírní

Řeč byla i o jeho ostré kampani proti Petru Pavlovi, kterému Babiš podsouvá, že by mohl Česko zatáhnout do rusko-ukrajinského konfliktu. Přiznal, že billboard, na kterém říkal, že nezavleče Česko do války, nebyl zcela povedený. Ale slovník v kampani měnit nechce.

„Rétoriku nezměním, protože premiér Fiala řekl, že jsme ve válce. Pan Pavel, který je jasně provládní kandidát, řekl, že mír je iluze. A můj program je, aby ta válka skončila, abych přesvědčil nejvýznamnější lídry planety, aby byly ukončeny boje a nastalo diplomatické řešení,“ řekl Babiš na dotaz Práva.

Billboardy s textem „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat, ne voják“, které Babišův tým rozvěsil po republice po prvním kole, vyvolal kritické reakce za to, že Babiš straší válkou.

Babiš couvá. Na billboardech nemělo být voják, ale generál Prezidentské volby

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) vzkázala Babišovi, aby vojáky v kampani nezneužíval. Babiš proto mírně ubral.

„Já na billboardu mluvím o panu Pavlovi. A možná místo voják tam mělo být generál,“ řekl v ČT. „Kolegům jsem řekl, že to není dobře,“ dodal.

Ve frontě na klenoty novinářům opakoval, že přišel „inkognito“. „Chci se podívat, jak dlouho to trvá. Protože já jsem navrhoval, že kdybych uspěl, byly by klenoty vystavené vždy o svátcích. Ale když to tak vidím, asi by to chtělo trvalou výstavu,“ řekl.

Dodal, že nerozumí tomu, proč výstava končí už v sobotu a není otevřená i v neděli. „V sobotu to tady bude obrovské, protože ti, kteří nejsou z Prahy nebo okolí, musí chodit do práce. Pan prezident by měl zvážit to prodloužit, možná ještě o týden.“

Ve frontě za Babišem byli studenti liberecké hotelové školy. Někteří se s ním fotili, jiní se ho stranili. „Je to nepříjemné překvapení,“ řekl jeden za studentů.

Babiš si vystál frontu na klenoty Prezidentské volby

Babiš podle svých slov nikdy nestál v tak dlouhé frontě a vzpomněl si, že naposled byl ve frontě jako tenisový fanoušek ve Wimbledonu, ale ta byla kratší.

Babiš původně chtěl včera ráno kampaň odstartovat na Malé Straně v kostele Panny Marie Vítězné, kde si chtěl prohlédnout Pražské Jezulátko.

Poté, co se to ale dozvěděli správci kostela – bosí karmelitáni –, tak ráno kostel zavřeli, protože si nepřáli, aby se stali součástí Babišovy útočné kampaně.

Babiš ale nakonec kostel navštívil, když se vracel z výstavy klenotů. Svým voličům před kostelem nahrál video, kde říká, že ho mrzí, že ho mniši nepustili do kostela a že kostel nechtěl zneužít v kampani, protože do něj rád chodí a nechává tam na lístečku napsané prosby.

„Do kostela mají přístup i vrazi, aby mohli prosit o odpuštění,“ poznamenal Babiš. Dodal, že u Jezulátka byl těsně před prvním kolem volby a také tam nechal na lístečku prosbu.