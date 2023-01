Analytička STEM: Zvrat ve volbách už nečekám

Mění se něco v kampani, když se Andrej Babiš dostává do role oběti a svolá mimořádnou konferenci, kde tvrdí, že je mu vyhrožováno na životě?

Myslím že ne. To, že na něj média útočí, že se proti němu spikla část veřejnosti a měla by ho napadat, je něco, s čím Andrej Babiš pracuje ve svých projevech dlouhodobě.

Když si vzpomeneme na předchozí kampaň, kdy byl na billboardech zobrazen ve společnosti Vladimira Putina, tak to prošlo bez větší kritiky nějakých skupin společnosti. Na druhou stranu, když vidíme jiný typ útoků na Petra Pavla, tak se najednou setkávají s mnohem příkřejší společenskou odezvou. Takže to pomáhá Andreji Babišovi v tom, aby se do té role stylizoval i na základě společenské reakce, kterou můžeme hodnotit jako nevyrovnanou.

Babiš zrušil výjezdy do regionů, poškodí ho to?

Teď už to nebude hrát výraznější roli. Obzvláště v kontextu toho, že Petr Pavel taky omezil část svého programu kvůli nemoci. Větší dopad to mít nebude i proto, že voliči Andreje Babiše jsou relativně vymezená skupina, takže šlo spíše o to, získat nevoliče na svoji stranu. Těžko říct, zda by kontaktní kampaň v tomto případě přinesla nějaký zásadní zvrat. Na mítinky by totiž šli zejména lidé, kteří už jsou rozhodnuti ho spíš podpořit.

Podepisuje se už atmosféra voleb na náladě ve společnosti? Roste agresivita?

Je to samozřejmě vzrušená společenská diskuse o mnoha emocích. Některé útoky mohou na některé lidi působit i osobně. Obavy z válečného konfliktu, ale i jiné vyhrocené útoky se lidí dotýkají.

Většina to chápe jako nadsázku, ale pokud se to setká s tím, že je někdo sám v nějaké nestabilní situaci nebo se ho daná témata osobně týkají, může to na něj velmi silně působit. Může to být zdrojem velkých obav pro daného člověka, což je pochopitelné. A do jisté míry je to cíleně využíváno a nese to i jistá společenská rizika.

V jiných kampaních se to děje taky, ale u prezidentských je to obzvláště vyhrocené.

To je dopad dvoukolového volebního systému, kdy mezi prvním a druhým kolem může být účinnou strategií pokusit se odradit potenciální podporovatele od volby daného kandidáta. A právě odrazení od volby je snazší než říct „Pojďte volit mě“. Proto tomuto typu kampaně velice nahrávají různé, řekněme, špinavé argumenty.

Zastrašení, vzbuzení pocitu, že ten druhý kandidát je nepřijatelný, nepovedou k tomu, že ta osoba bude volit opačného kandidáta, ale mohou vést k tomu, že volič k volbám nepřijde a nehodí hlas tomu, komu původně zamýšlel.

Podobný systém voleb je i v případě Senátu, ale ty nejsou vnímány jako tak důležité. Nejsou tak ostře sledovány, lidé se s kandidáty tolik neztotožňují, obvody jsou menší, takže i polarizace je mnohem komplikovanější, protože se potkáváte dennodenně s lidmi, kteří se rozhodují mezi jinou dvojicí kandidátů. A trvá to jen týden.

