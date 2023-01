Babiš zrušil zbytek kontaktní kampaně

„Tuto sobotu jsem oznámil, že jsem domů obdržel obálku adresovanou mé ženě, v níž byl ostrý náboj. Ve veřejném prohlášení jsem proto vyzval všechny, abychom se k tobě chovali slušně s úctou a nebyli k sobě agresivní. Bohužel se tato výzva minula účinkem a dnes ráno jsem si přečetl anonym, který mi včera dorazil do schránky,“ řekl Babiš na úterní mimořádné tiskové konferenci.

V anonymním dopise, z něhož Babiš citoval, ale neukázal jej, mu měl neznámý člověk sdělit, že pokud šéf ANO vyhraje volby, tak si „vezme flintu a vydá se na svůj poslední lov“. „Toho raka, co v sobě nosím, už stejně nepřemůžu, ale pořád ještě se můžu stát pro své syny hrdinou,“ měl dále napsat anonymní autor.

Ve stejném formátu informoval Babiš v neděli o dopise s nábojem, adresovaném jeho ženě Monice, čímž se už zabývá středočeská policie. Babišová přitom v uplynutých dnech expremiéra doprovázela na jeho cestách do krajů, v pondělí se v Brně, odkud měl náboj přijít, fotila s příznivci a rozlévala svařák.

„Na Twitter někdo napsal, že jediné, co je špatně na tom, že Monika dostala kulku v obálce, je to, že ji ‚nedostala mezi oči rovnou z hlavně‘,“ pokračoval Babiš s tím, že agresivita v poslední době stoupá.

Výhrůžkami pak Babiš zdůvodnil rozhodnutí, že až do voleb, které se uskuteční v pátek a v sobotu, ruší kontaktní kampaň. „Až do voleb už nebudu mít žádnou kontaktní kampaň mezi lidmi. Dnes (v úterý) Nepojedu na setkání do Hradce Králové, omlouvám se fanouškům, ale po událostech posledních dní, je chci ochránit a nedávat někomu záminku na nějaký agresivní a fyzický útok,“ prohlásil s tím, že demokracie je o diskusi.