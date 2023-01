Jak si vedl Babiš před volbami? Bez debat

Andrej Babiš je jedním z nejvýraznějších politiků poslední dekády, ačkoliv sám o sobě tvrdí, že politikem není. Do politiky vstoupil v roce 2012, rok poté uspělo jeho hnutí ANO v předčasných volbách. Z vrcholných postů zastával nejprve post ministra financí, v roce 2017 se stal premiérem ČR, kterým byl až do roku 2021, kdy ANO prohrálo s koalicí Spolu. Je také významným podnikatelem, díky skupině Agrofert patří mezi nejbohatší Čechy. S manželkou Monikou má dvě děti, z předchozího manželství má syna Andreje Babiše mladšího.

O možné Babišově kandidatuře na funkci hlavy státu se začalo spekulovat zejména poté, co hnutí ANO prohrálo podzimní volby do Sněmovny v roce 2021. V únoru 2022 uvedl, že případnou kandidaturu oznámí v září, nakonec tak ale učinil až na poslední chvíli, a to 30. října. Opřel se o podpisy poslanců. S oznámením Babiš otálel pravděpodobně kvůli probíhajícímu soudu v kauze Čapí hnízdo, ve které byl obžalován. Přitom se v minulosti několikrát nechal slyšet, že na prezidenta nikdy kandidovat nebude.