Osmkrát a dost. Starostka po 32 letech končí

Jedna z nejdéle sloužících starostek v Česku se podle svých slov do penze těší. Když kandidovala do vělopolského zastupitelstva poprvé, bylo jí 38.

„Tehdy jsem dojížděla za prací do Frýdku-Místku. Kvůli dětem jsem si ale hledala práci blíž k domovu,“ zavzpomínala na dobu, kdy ji oslovili sousedé s nabídkou kandidovat.

Na to, že by se mohla stát starostkou, prý tehdy ani nepomyslela. „Po volbách byl starostou zvolen pan Jan Sabela. Jenže po měsíci přišla jeho manželka a říkala, co jsme mu to udělali, že se na to nehodí, že souhlasil pod tlakem ostatních,“ popsala a dodala, že místo Sabely zvolili zastupitelé starostkou ji.

„Většina místních dojížděla do práce do Třineckých železáren. Vždycky ve tři přijeli, vysypali se z autobusu a šli domů. Říkali, že by to nedělali, takže z toho nějak vyplynulo, že bych to měla dělat já.“ V čele vsi tak stojí od 29. prosince 1990.

Co byl první dokument, který podepsala, nebo co prvního ve funkci rozhodla, si Latochová už nevzpomíná.

Víc lidí, méně krav

„Ale pamatuju si na to, jak jsem se ráno hned po Novém roce probudila s tím, že jdu do práce. Manžel mi říkal, co tam budu dělat, a já na to, že nemám nic, nemám razítko, nemám schránku, že to musím všechno zařídit,“ směje se starostka, která nikdy nehájila barvy některé strany či hnutí, ale byla nezávislou kandidátkou. Přiznala, že za 32 let se ves docela změnila.

„Když jsem nastupovala, tak tu byl kravín se stovkou krav a i lidé měli doma krávy na mléko. Dneska jsou tu snad jedna dvě. Na druhou stranu přibyli koně i obyvatelé. Těch je místo 200 asi 300. Navýšil se také počet domů, tehdy bylo poslední číslo popisné tuším 69, dnes je to 115,“ osvětlila.

„Jestli mám být na něco hrdá, nevím. Opravili jsme obecní úřad, dokončili vodovod, dneska nemá přípojku maximálně deset chalup, opravili cesty, veřejné osvětlení, parčík. Zkrátka dělalo se, co bylo třeba,“ odpověděla a doplnila, že její vizí před 32 lety bylo, aby Vělopolí byla obec nabízející hlavně místo k bydlení. „A to se, myslím, splnilo.“

Kandidovat nechtěla už před čtyřmi lety

S myšlenkou nekandidovat si Latochová pohrávala už před čtyřmi lety, ale kolegové ji ještě přemluvili. Teď už ale řekla dost.

„Mám doma dvouletého vnuka, tomu se chci věnovat a chci taky trošku cestovat, abych viděla, jak vypadá svět,“ plánuje sympatická žena, jež spolu s manželem vychovala dvě děti a nyní se raduje ze tří vnoučat. Odcházet z úřadu prý bude bez nostalgie.