Podporu od nikoho neodmítám. Senátor Vícha uspěl už počtvrté, letos poprvé v prvním kole

Myslím, že vždy to je o dlouhodobé práci toho člověka, to vám neudělá žádná kampaň. Tu jsem navíc zabalil už před týdnem, děláme a řešíme jen problémy způsobené povodní. Zprovoznili jsme nemocnici, chceme zprovoznit školy, hasiči pořád čerpají vodu, budou problémy se zprovozněním kotelen, aby bylo v zimě v bytech teplo. Volby bylo to poslední, co nás zajímalo. Vláda rozhodla, my jsme je zorganizovali. Předpokládám, že volební účast byla malá. Ale to není důležité, důležité je, abychom všechno zvládli.