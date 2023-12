Vědkyně z ČZU: Genetická detekce původu luskounů pomůže v boji s jejich ilegálním obchodem

Za nejvíce pašovanou skupinu savců se v současnosti považují právě luskouni, hmyzožravý řád savců s tělem pokrytým velkými rohovitými šupinami. Ročně se kvůli obchodu s jejich šupinami uloví stovky tisíc jedinců, což představuje tuny pašovaných šupin. Z celkových 3000 zadržených zásilek od roku 1981 skoro třetina obsahovala šupiny afrických druhů. Obnáší to takřka milion ulovených luskounů. Nejčastěji zásilky mířily na asijský trh.

Bylo třeba vytvořit srovnávací databázi, která by obsahovala vzorky z co nejvíce oblastí výskytu druhu. To se podařilo jen díky spolupráci pod vedením vědců z Kalifornské univerzity, na mezinárodním výzkumu se podílely i české vědkyně.