V Německu testují hyperloop, ve kterém by mohli cestující svištět rychlostí 900 km/h

Nasednout do modulu v dopravním systému hyperloop a „vystřelit“ rychlostí okolo 900 kilometrů za hodinu do dalšího města, to je stále hudbou budoucnosti. Nicméně výzkumný projekt Technické univerzity Mnichov (TUM) je nyní k tomuto „high-tech snu“ o krok blíže. Agentura Reuters zprostředkovala z Německa video ze zkušebního provozu.

U Mnichova testují hyperloop, kterým se bude cestovat rychlostí 900 km/h.Video: Reuters