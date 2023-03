V Indonésii probíhá experiment, výuka studentů začíná už v 5:30

V Kupangu na ostrově Timor, hlavním městě provincie Východní Nusa Tenggara, byl spuštěn experiment, kdy studentům začíná výuka již od brzkého rána. Každé ráno se městem pohybují ospalí teenageři na cestě do školy. Účastní se experimentu, který zejména jejich rodiče pokládají za mírně řečeno kontroverzní a hlasitě to kritizují.

„Je to extrémně náročné, opouštějí domovy ještě za tmy. S tím se odmítám smířit. Je ohrožena i jejich bezpečnost, když je ráno tma a všude ticho,“ řekla podle listu The Guardian agentuře AFP matka 16leté dcery Rambu Ataová.

Její dcera Eureka nyní vstává do školy ve čtyři hodiny ráno, aby se připravila, dopravit se musí do školy na motorce. „Pokaždé když přijde domů, je vyčerpaná a hned usne,“ stěžuje si matka.

Otevření debaty o výuce od 9 hodin by se nebránil ani premiér Petr Fiala (ODS). Ačkoli by se to některým odborníkům zamlouvalo, obecně se shodují, že za stávající situace by plošná výuka od devíti hodin nebyla proveditelná a školství má palčivější problémy k řešení - zvlášť když i nyní si každá škola může začátek vyučování přizpůsobit.