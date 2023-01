Ukrajinští uprchlíci mohou mít i letos na vysvědčení pouze některé předměty

Vyplývá to z návodů , které ministerstvo připravilo loni v květnu a nyní je aktualizovalo s platností do konce srpna.

Žáci a studenti z Ukrajiny začali do českých škol přicházet po začátku ruského útoku na Ukrajinu koncem loňského února. V současnosti se podle ministerstva někteří z nich už českému vzdělávání přizpůsobili, a je tak vhodné je do výuky začlenit úplně. Další Ukrajinci, kteří do ČR přicestovali až později nebo zde školy začali navštěvovat až v aktuálním školním roce, potřebují nadále upravené podmínky pro vzdělávání.