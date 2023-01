Cermat zahájil tisk testů pro státní maturity. Dříve je tiskla externí firma

Ve čtvrtek to sdělil ředitel Cermatu Miroslav Krejčí, který organizaci vede od září 2022. Tisk by podle něj měl být hotov v únoru.

Cermat je příspěvkovou organizací ministerstva školství, zajišťuje jednotné přijímací a maturitní zkoušky. Didaktické testy státní maturity budou podle jeho webu letos na jaře od 2. do 5. května.

Podle odhadů centra by se kompletní náklady na tisk maturitních testů, tedy cena spotřebního materiálu a technického servisu, měla pohybovat okolo osmi až 12 haléřů za jednu vytištěnou stránku. To je podle Krejčího o 33 až 50 procent méně, než byly náklady na spotřební materiál bez servisu v minulosti.

Ke konci října 2022 vypsal Cermat tendr na firmu, která by měla tisknout materiály pro zkoušky v následujících čtyřech letech. Cenu zakázky předběžně stanovil na 35,1 milionu korun bez DPH. Firmy mohly své nabídky do tendru podávat do 16. prosince. Krejčí nyní řekl, že soutěž byla před vánočními svátky zrušena bez vyhlášení vítěze.