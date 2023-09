Tři tisíce navíc pro učitele stačit nebudou

K podobným závěrům dospěly také školské odbory. „Je to nárůst asi jen o šest procent. Nevím, jak k tomuto vyčíslení došli, ale takhle se ke 130 procentům nedostaneme. Když budeme optimističtí hodně, tak to bude 115 procent, což by znamenalo setrvalý stav oproti letošnímu roku,“ řekl Právu šéf školských odborů František Dobšík.

„Je to ústup ze slávy. To, co nám bylo slibováno loni na ko­aliční radě, premiérem počínaje přes pana Stanjuru, paní Pekarovou (TOP 09) a panem Bartošem (piráti) konče, bylo, že sice růst je pomalý, ale od roku 2024 bude zákon. A že máme vydržet. Vydrželi jsme, ale nula od nuly pošla. Není to ani kompenzace za inflaci,“ povzdechl si Dobšík.