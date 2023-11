Tisíce dětí jsou zbytečně bez tělocviku

„Je hodně osvobozených dětí s nadváhou a obezitou, kterým to nejde, tak aby jim to nekazilo vysvědčení,“ řekl Právu Martin Matoulek, předseda České společnosti tělovýchovného lékařství.

Tělovýchovní lékaři by naopak chtěli dohlédnout na to, komu pediatři posudek vydávají a proč.

Učitel Kotlík vidí cestu v plošném zavedení zdravotní tělesné výchovy, která je určená zdravotně oslabeným. Pokud by to bylo povinné, mohlo by to zbytečně uvolněné žáky přimět k účasti na běžných hodinách tělocviku.