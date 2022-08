Většina krajů neví, za kolik nakoupí energie

Zastropování cen státem však není podle Kuby reálné. „Obávám se, že to nebude úplně možné. Myslím si, že tento krok by byl složitý a v současné době nemám potřebné podklady.“

„Co se plynu týká, tak čekáme, co bude. Ani nesoutěžíme. Objemy, které potřebujeme, teď totiž nikdo nenabízí, a to z obavy, že nenaplní závazky z případné budoucí smlouvy. Situace je nekomfortní, ale v této chvíli se nebojím, že bychom plyn neměli nebo že by ceny byly tak vysoké, že bychom museli omezit veškeré investice,“ podotkl s tím, že hejtmanství plyn potřebuje na vytápění krajských budov a pro 145 krajských příspěvkových organizací.

„Daňové výnosy jsou v souvislosti s tím, co se děje, už nyní vyšší a ještě porostou. Zároveň jsme si poprvé v historii kraje odložili z přebytku hospodaření za minulý rok 380 milionů, právě na energie. Snad to postačí na pokrytí vyšších cen,“ doufá Suchánek. Zároveň věří, že patřičné kroky udělá i vláda.

„To, co se děje na trhu s energiemi, ale třeba i s potravinami, je zcela mimo logické chápání a nemá opodstatnění. Obchodníci se doslova utrhli ze řetězu a zneužívají těžkých dob. Myslím, že vláda s tím pořád může něco udělat. Pokud by to neudělala a nestačilo by ani to, o čem jsem hovořil, teprve pak by nastal katastrofický scénář. Nyní ještě nehrozí,“ dodal.