Zavádění nových učebních programů pro žáky ZŠ se posune

Takzvané rámcové vzdělávací programy na rozdíl od dřívějších osnov od roku 2005 neurčují, co se má učit v jednotlivých ročnících, ale popisují, s čím se má žák seznamovat na různých stupních vzdělávání a co má umět na konci. Školy podle RVP vytvářejí vlastní učební plány, které se tak od sebe mohou lišit.

Modelovými programy by se školy podle resortu mohly při úpravách vlastních učebních plánů inspirovat. Modely chce NPI připravit alespoň tři. První model by měl být nastavený podle předmětů, druhý bude spojovat obory, které k sobě mají tematicky blízko, třetí by měl být zaměřen na výuku podle jednotlivých témat.

Zatímco nyní školy nabízejí 283 vzdělávacích oborů, nově by to podle náměstka mělo být asi 40 oborů. Inovace oborové soustavy SŠ se podle náměstka začne v odborných platformách projednávat v říjnu. Návrh nařízení vlády o nové oborové soustavě SŠ by měl být hotový do poloviny roku 2024.