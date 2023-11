Školní inspekce: Motivace dětí učit se další cizí jazyk je menší

První cizí jazyk se začíná učit na prvním stupni, další cizí jazyk se začínají učit děti ve věku od 12 let. Jejich vnitřní motivace učit se další cizí jazyk je podle Zatloukala nižší než u malých dětí. „To je žádoucí a dobré a nutné v té výuce zohlednit a příliš se to neděje,“ řekl.

Kdyby byl další cizí jazyk nepovinný, zvolila by si ho podle odhadů učitelů necelá polovina žáků. Poměr žáků, kteří by si další cizí jazyk zvolili, je vyšší na víceletých gymnáziích v porovnání se ZŠ. Výjimkou je angličtina, kterou by si zvolilo 76 procent žáků ZŠ a 92 procent žáků víceletých gymnázií i v případě, že by nemuseli. Angličtinu má většina žáků jako první cizí jazyk.