Češi se zhoršili v angličtině, předběhli je Slováci

Do testování bylo zapojeno 2,2 milionu mladých lidí ve školách, firmách či z vládních institucí ve věku od 18 do 20 let, kteří nemají angličtinu za rodný jazyk. V Česku letos test absolvovalo 2400 lidí.

„U jazykové výuky je nezbytné jazyk aktivně používat, snažit se komunikovat, i když s chybami, a tato možnost tady dlouho nebyla. Školy i žáci dohání to, co zameškali, ale neposouvají se ještě dopředu. I to může za naši stagnaci a propad v rámci žebříčku,“ uvedla Sabina Wyrobová z české pobočky Education First, jež projekt zastřešuje.