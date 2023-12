Pobyt ve vzdáleném vesmíru? Astronautům hrozí poruchy erekce i ztráta nehtů, zjistili vědci

Díky laboratornímu výzkumu na krysách američtí odborníci dospěli k závěru, že kosmické záření a vliv snížené gravitace poškozují funkci erektilní tkáně a že negativní dopady mohou trvat desítky let, napsal deník The Guardian .

Zdá se, že problém onycholýzy v kosmu má mnohem více společného s atmosférickým tlakem než s gravitací. Nízký atmosférický tlak lidskému tělu neprospívá. I proto astronauti a kosmonauti nosí skafandry, aby mohli bezpečně provést práce mimo vesmírnou stanici. A právě při pobytech mimo vesmírnou loď či stanici, při „vesmírných procházkách“, to hrozí nejvíce. Aby byl skafandr při provádění těchto výstupů do otevřeného kosmického prostoru co nejbezpečnější, musí být natlakován. Jenže co se týká rukou a rukavic, ochrana očividně není „neprůstřelná“.