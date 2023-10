Pedagogický institut předloží ministerstvu nové učební plány pro ZŠ ke schválení v prosinci

Podle nových učebních plánů by se měli žáci v základních školách povinně učit od školního roku 2027/2028, rozhodlo nedávno ministerstvo školství. Je to o dva roky později, než úřad ještě na začátku tohoto roku plánoval.

Resort ve spolupráci s NPI připravuje modelové školní vzdělávací programy, kterými se školy budou moci při úpravách vlastních učebních plánů inspirovat. Pro základní školy mají vzniknout nejméně tři modely, avizovali zástupci institutu dříve. První model by měl být nastavený podle předmětů, druhý bude spojovat obory, které k sobě mají tematicky blízko, a třetí by měl být zaměřen na výuku podle jednotlivých témat. Ukázkové programy by měly být hotové do června 2024, řekl nyní Ubr.