Partnerka miliardáře Bezose se chystá do vesmíru. S ženskou posádkou

Partnerka amerického miliardáře Jeffa Bezose se chystá na let do kosmu, a to s posádkou tvořenou výhradně ženami. Pilotka vrtulníku Lauren Sánchezová o svých plánech mluvila v rozhovoru s deníkem The Wall Street Journal. Raketou Bezosovy firmy Blue Origin se má začátkem příštího roku do vesmíru vydat šest žen, jejich jména chce Sánchezová zveřejňovat postupně.