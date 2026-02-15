Článek
Podle serveru Science Alert bylo naleziště dosud neznámé. Ministerstvo na sociální síti Instagram zveřejnilo několik fotografií.
Vzhledem k chronologické rozmanitosti umělecké tvorby lze skálu považovat za „přírodní muzeum pod širým nebem“, uvedl Hišám Lajsí, generální tajemník Nejvyšší rady pro památky Egypta.
Strop převisu pokrývá velký počet maleb zvířat i symbolů provedených červenou barvou a nápisy v arabštině a nabatejštině. Některé rytiny pak poodhalují způsob života a ekonomické aktivity prvních lidských společenství.
Uvnitř převisu byly nalezeny zvířecí výkaly, zbytky ohnišť a opracované kameny, které jsou důkazem toho, že místo dlouho sloužilo jako úkryt.
Lokalita se nachází na jihu Sinajského poloostrova, kde egyptská vláda buduje turistický megaprojekt v oblasti hory Svaté Kateřiny. Ta je důležitým místem křesťanského poutnictví, a to navzdory odporu místního obyvatelstva tvořeného převážně beduíny.
Za zmínku ještě stojí, že z oblasti Sinaje vlastně prapůvodně pochází i naše písmo. Přesněji řečeno: latinka má své nepřímé kořeny v tzv. proto-sinajském písmu (asi 1900–1600 př. n. l.), které vzniklo z egyptských hieroglyfů a dalo základ pozdějšímu fénickému, řeckému a nakonec právě též latinskému písmu.
Sinajský poloostrov