Nové naleziště v Egyptě: Na Sinajském poloostrově objevili 10 000 let staré skalní umění

Filip Šára, ČTK
2:01

Káhira

Archeologové objevili na egyptském poloostrově Sinaj naleziště skalního umění starého až 10 000 let. Podle agentury AFP to ve čtvrtek oznámilo egyptské ministerstvo turismu a památek. Lokalita se nachází na náhorní plošině Umm Irák a skrývá 100 metrů dlouhý skalní převis, na kterém jsou rozmanité rytiny a malby. Ty umožňují sledovat vývoj uměleckého projevu od pravěku až po islámské období, uvedlo ministerstvo.

Vyobrazení zvířat na novém archeologickém nalezišti v Egyptě

Podle serveru Science Alert bylo naleziště dosud neznámé. Ministerstvo na sociální síti Instagram zveřejnilo několik fotografií.

Vzhledem k chronologické rozmanitosti umělecké tvorby lze skálu považovat za „přírodní muzeum pod širým nebem“, uvedl Hišám Lajsí, generální tajemník Nejvyšší rady pro památky Egypta.

Strop převisu pokrývá velký počet maleb zvířat i symbolů provedených červenou barvou a nápisy v arabštině a nabatejštině. Některé rytiny pak poodhalují způsob života a ekonomické aktivity prvních lidských společenství.

Uvnitř převisu byly nalezeny zvířecí výkaly, zbytky ohnišť a opracované kameny, které jsou důkazem toho, že místo dlouho sloužilo jako úkryt.

Lokalita se nachází na jihu Sinajského poloostrova, kde egyptská vláda buduje turistický megaprojekt v oblasti hory Svaté Kateřiny. Ta je důležitým místem křesťanského poutnictví, a to navzdory odporu místního obyvatelstva tvořeného převážně beduíny.

Za zmínku ještě stojí, že z oblasti Sinaje vlastně prapůvodně pochází i naše písmo. Přesněji řečeno: latinka má své nepřímé kořeny v tzv. proto-sinajském písmu (asi 1900–1600 př. n. l.), které vzniklo z egyptských hieroglyfů a dalo základ pozdějšímu fénickému, řeckému a nakonec právě též latinskému písmu.

Sinajský poloostrov

