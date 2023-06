Musk se chce zaměřit na potenciálně obyvatelnou planetu mimo Sluneční soustavu

„Když si uvědomíme, že hned u nejbližší hvězdy po Slunci je exoplaneta, nevypadá to, že by vesmír byl na planety chudý. Navíc se Proxima Centauri b nachází v tzv. zóně života, kde by mohla být kapalná voda. Její mateřská hvězda ovšem není z nejklidnějších, a tak pravděpodobnost života zde není vysoká. Každopádně je to ale kandidát na první let lidské sondy s konkrétním cílem mimo naší Sluneční soustavu,“ okomentoval to pro Novinky tiskový tajemník Astronomického ústavu Akademie věd ČR Pavel Suchan.