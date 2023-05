Mozkové implantáty pomohly ochrnutému muži znovu chodit. Díky tomu, že na to myslí

Jak informoval např. list The Guardian , jedná se o průkopnický výzkum, který by mohl pomoci při vývoji miniaturních implantátů pro pacienty po mrtvici a s ochrnutím. Ochrnutý muž byl díky elektronickým mozkovým implantátům schopen chodit tak, že o tom zkrátka přemýšlel.

„Před několika měsíci jsem byl poprvé po deseti letech schopen vstát a jít s přáteli na pivo. To bylo celkem fajn. Chtěl bych to používat v každodenním životě. Je to potěšení, které si mnoho lidí neuvědomuje,“ poznamenal pacient.