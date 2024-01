Mladí podnikatelé chtějí změnit svět doučování

Na nápady přivedly Štěpána Caltu a Patrika Kruntoráda vlastní zkušeností, když sami doučování sháněli.

Podle výzkumu, který Flowlance provedlo, lektorům zabere administrativa až dvacet hodin měsíčně. Obírá je tak o čas, který by mohli věnovat výuce nebo přípravě na ni. Právě aplikace, kterou Calta a Kruntorád vyvinuli, jim tento čas pomáhá šetřit.

Díky každodenním kontaktu s lektory nám došlo, kolik práce vyžaduje příprava každé schůzky. Štěpán Calta, zakladatel Flowlance

Dokáže vyfakturovat a nechat si zaplatit od všech klientů najednou přímo z kalendáře. Jakýkoliv freelancer (podnikatel či specialista na volné noze) s placenými schůzkami si pak může jedním klikem nechat zaplatit a vyfakturovat za všechny schůzky. Flowlance také nabízí automatizované přehledy o podnikání, spolu s celkovou klientskou historií.

„Díky každodenním kontaktu s lektory nám došlo, kolik práce vyžaduje příprava každé schůzky, spousta administrace v různých oblastech. To nás donutilo se zamyslet, kde proces můžeme zjednodušit a zefektivnit. Všichni účastníci měli jedno společné: používají kalendář. Co v něm není, neexistuje. Tak jsme se rozhodli správu podnikání postavit kolem kalendáře,“ prozradil Calta.

„Proč by freelanceři měli přepisovat všechna data z kalendáře do různých dalších aplikací, když v něm vše potřebné již mají? Přitom by si stačilo nechat zaplatit a vystavit fakturu přímo z kalendáře,“ pokračoval.

Výhodou fakturování z kalendáře je podle něj fakt, že kalendář je pro mnohé z nás velmi přirozené prostředí pro práci - jsme zvyklí v něm fungovat. „Navíc odstraňujeme zbytečné překlikávání mezi aplikacemi a častou chybovost,“ doplnil.

Měl jsem pocit, že to jde udělat i lépe. Patrik Kruntorád, zakladatel Flowlance

Za celým nápadem stojí právě dva šestadvacetiletí spolužáci Patrik a Štěpán, kteří se znají již od základní školy. Od začátku věděli, že by chtěli podnikat právě spolu, a když poté Kruntorád objevil něco, co by mohla být díra na trhu, přihlásili se společně do soutěže pro start-upy na Vysoké škole ekonomické (VŠE) v Praze.

„Hledal jsem doučování španělštiny na zkoušku a narazil jsem na samé nemoderní weby. Měl jsem pocit, že to jde udělat i lépe,“ poznamenal Kruntorád. Většina podobných webů totiž funguje na bázi toho, že student zadá poptávku a lektor se mu musí sám ozvat. Celý proces tak zahrnuje mnoho čekání a nejistoty.

Úspěchu předcházelo první zklamání

Do soutěže ale nešli s Flowlance, jejich původní projekt byl tzv. Study Hub, který sloužil jako „tržiště doučování“ a propojoval studenty s lektory. V soutěži skončili druzí a jejich projekt zaujal jednoho z porotců, podnikatele Kamila Vacka, který se do nich rozhodl investovat. To byla pro nováčky ve světě podnikání velká šance a výzva.

Po roce a půl fungování a téměř 8000 odučených lekcí se tým rozhodnul dát start-up do pasivního módu. „Dlouhodobě jsme usilovali o překlenutí z černých čísel do zelených, tedy zisku. Byznys model Study Hubu ale nebyl udržitelný a trh již příliš saturovaný,“ přiznal Kruntorád.

Study Hub tak propustil celý tým o sedmi lidech a duo začalo přemýšlet, co dál. Studenti se ale rozhodli nevzdat se a spustit právě Flowlance, který reaguje na další díru na trhu, kterou při svém podnikání objevili.

Vsadit na nový podnikatelský plán se jim zatím vyplácí. Nyní se chystají také expandovat do zahraničí a aplikaci více rozšířit mimo lektorské kruhy. Dobrého konce se dočkal i jejich první projekt Study Hub, který od nich odkoupilo doučovací tržiště Truano, které nabízí široké možnosti doučování.

