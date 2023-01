Ministerstvo dopravy představilo projekty pro ESA. Cílem je samostatný český kosmický let

Ministerstvo dopravy (MD) představilo sedm českých vesmírných projektů, které se ucházejí o financování z peněz Evropské kosmické agentury (ESA). ESA poskytne podporu ve výši 60 milionů eur (1,44 miliardy Kč) pro vítězné projekty v soutěži. Cílem je samostatný český let do kosmu. Mezi projekty je např. LVICE2, která by jako první česká sonda měla letět až k Měsíci i do meziplanetárního prostoru.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační obrázek