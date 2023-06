Konvent, který ministrovi školství nahradí poradce, má 70 členů

Mezi zástupce neziskových organizací patří ředitel organizace EDUin Miroslav Hřebecký, Tomáš Habart z organizace Člověk v tísni a předsedkyně organizace Society for All, která dříve fungovala pod jménem Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Lenka Felcmanová.

Bek zopakoval, že chce zamýšlené změny ve školství projednávat s koaličními partnery i opozicí a aktéry ve vzdělávání. Konvent by se měl scházet zhruba jednou měsíčně. Mezi kroky, které ministr plánuje a které by měly změnit podobu školství do deseti let, je prodloužení povinné školní docházky, posílení všeobecného vzdělávání ve středních školách nebo otevírání nových typů SŠ.