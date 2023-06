Ke státním maturitám jde v září 9094 lidí, většina na opravný termín

Ke státním maturitním zkouškám půjde letos v září 9094 lidí. Pro téměř 6700 z nich je to opravný termín, pro zbylé maturující to je řádný nebo náhradní termín. Zkoušku budou nejčastěji opakovat studenti středních odborných škol, na opravu dříve neúspěšného pokusu o maturitu se jich chystá asi 3800. Vyplývá to z dat Cermatu, která poskytla jeho mluvčí Jana Patáková.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Ilustrační snímek