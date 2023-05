Maturity: Nejvíc obav je z češtiny

„Učila jsem se zejména tím, že jsem si dělala testy z minulých let. Ale stejně se musím ještě trochu podívat na skladbu, tedy na určování vět hlavních a vedlejších a na poměry mezi nimi,“ uvedla Terezie. Ta je jednou ze studentek a studentů posledních ročníků středních škol, kteří v úterý usedli k didaktickým testům z matematiky, případně anglického jazyka. Začala státní část maturit, která potrvá do 4. května. Dnes bude pokračovat testy z českého jazyka.

„Celkově se asi nejvíc bojím ústních, ale tohoto pátečního testu také. Sice se píše jen z pěti maturitních okruhů, takže u ústních zkoušek si budeme losovat už jen z 20 otázek, ale protože to je něco nového, netušíme, co tam bude. Proto mám trochu strach,“ svěřila se Veronika Boučková, která by po gymnáziu chtěla pokračovat ve studiu zaměřeném na cestovní ruch nebo antropologii.