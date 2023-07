Fragment nejstarší knihy na světě? Daně z piva

„Objevila jsem to úplně náhodou při rutinní práci,“ vysvětlila na konci června Theresa Zammit Lupi , která má speciální sbírku archiválií na Univerzitě Štýrský Hradec na starost.

„Nejprve jsem uviděla kousek vlákna, a pak jsem si všimla děr po šití a psaného textu. Je to zvláštní pocit, když víte, že svou prací přispíváte k tomu, aby mohl příběh knihy pokračovat. Ve stejný moment si říkáte, že to není možné. Je to jako dívat se na film,“ popsala své pocity.