Dvoumetrový Perkův dalekohled úspěšně slouží už 55 let

Ačkoli největší „klasický“ český dalekohled s průměrem zrcadlového objektivu dva metry a celkovou hmotností přes 80 tun slaví již 55 let svého fungování, je ve skvělé technické kondici. Oznámil to tiskový tajemník Astronomického ústavu Akademie věd ČR Pavel Suchan. V úterý slaví aparát půlkulaté výročí od svého uvedení do provozu na Ondřejovské hvězdárně.

Perkův dalekohled pracuje v Ondřejově už 55 letVideo: Astronomický ústav AV ČR a Slezská univerzita