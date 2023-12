Čeští žáci se v matematice propadli nejníže za deset let

Čeští žáci se v matematické gramotnosti propadli na nejnižší úroveň za 10 let. Vyplynulo to z loňského mezinárodního měření PISA, do něhož se zapojilo 81 zemí a regionů. Pokles byl dán zejména pandemií covidu, která se až na výjimky dotkla všech zúčastněných. V přírodovědné a čtenářské gramotnosti k žádným významným změnám nedošlo.

Foto: Envato Elements Ilustrační foto