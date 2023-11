Matematiku vnímám jako seberealizaci, říká držitelka studentské Nobelovy ceny

„Nevím, zda to umím laicky vysvětlit, a nerada bych se dopouštěla přílišného zjednodušování na úkor korektnosti. Dá se říci, že jde o matematické popisy kvantových experimentů,“ reagovala na otázku Novinek a Práva, jak by svou práci vysvětlila laikovi.

Matematika v jeho podání je podle ní postavena na intuici a není jen intelektuální výzvou, ale i estetickým prožitkem. „Jako vyučující je opravdu výjimečný a dokáže studenta velmi dobře odhadnout a vytřískat z něj to nejlepší,“ pěje chválu.

Velice brzy se dostala do výzkumné skupiny profesora Miroslava Navary na katedře kybernetiky a matematické vzdělání prohloubila absolvováním předmětů určených pro studenty doktorského studia.

Případným zájemcům, kteří o studiu uvažují, radí, ať vyzkoušejí v prvním ročníku nějaký předmět vedený dobrým vyučujícím a zkusí si tzv. šifrovačku a vyřeší úlohy z matematické olympiády. „A pokud jim to půjde a uvidí v tom krásu, ať to zkusí a na předsudky se vykašlou. Nikdo jiný než oni jejich život žít nebude. Je tedy nešťastné z externích důvodů nedělat, co je skutečně baví,“ míní.