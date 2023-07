Česká expedice doplula do cíle, v pravěkém člunu urazila Egejským mořem 500 kilometrů

Ve čtvrtek o tom informoval archeolog a organizátor expedice Radomír Tichý. Cílem expedice Monoxylon je přispět k poznání, jak před 9000 lety ve Středomoří vypadala zemědělská kolonizace. Navazuje na námořní výpravy archeologů ze všestarského archeoparku v dlabaných člunech z let 1995, 1998 a 2019, z nichž dvě byly v Egejském moři.

„Modelové předpovědi jsou použitelné pro vytváření představy o prehistorické plavbě, ale experiment zůstává základem pro tyto úvahy. Je to pevný bod a východisko našich úvah,“ pokračoval Tichý s tím, že bude možné lépe uvažovat o „mezolitizaci“ Řecka mořskou cestou.

Předposlední desetikilometrový úsek expedice absolvovala v úterý, a to z ostrova Spetses do Porta na Peloponésu, a poslední o délce 20 km ve středu k jeskyni Franchthi u obce Kilada. „Ve středu nás přivítala místní archeoložka a starosta, bylo to hezké ocenění naší cesty,“ sdělil Tichý.